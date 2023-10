Le casse-tête Cancelo inquiète le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Arrivé à la toute fin du mercato estival, João Cancelo s’est immédiatement illustré par ses qualités techniques et ses projections offensives au sein d’un FC Barcelone en manque de solutions, à droite. Surtout après le départ d’Ousmane Dembélé. Mais si le Portugais est devenu une nouvelle option intéressante pour les Catalans en attaque, il n’en reste pas moins un défenseur. Et ces derniers temps, les Blaugranas ont eu du mal à contenir les ailiers adverses. La faute, notamment, à une trop grosse liberté offerte à João Cancelo.

Justement. L’utilisation de l’ancien joueur de Manchester City interroge. Sport raconte à ce sujet que Xavi doit trouver un moyen d’équilibrer son équipe, pour ne pas avoir un Cancelo bien trop offensif, qui laisserait des espaces derrière lui. Mais l’entraîneur du Barça ne doit pas non plus venir brider les qualités du Portugais, devenues essentielles pour le club catalan. Pour rappel, en Liga, le latéral de 29 ans a déjà inscrit 2 buts tout en délivrant 1 caviar en 6 matchs. Dans le même temps, les Blaugranas ont encaissé 2 buts contre le Celta Vigo, 2 contre Majorque et 2 également face à Grenade. Trop pour la meilleure défense du championnat espagnol la saison dernière. À Xavi de trouver la solution miracle, d’autant plus avec les nombreuses blessures récentes.