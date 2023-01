Juventus : Massimiliano Allegri tire la sonnette d’alarme et évoque le maintien !

La suite après cette publicité

La Juventus est en crise et ce n’est pas un euphémisme. Visé par une enquête de falsification de ses comptes, le club turinois est dans l’œil de justice italienne et a même déjà subi un retrait de quinze points au classement. Quittant le podium pour le milieu de tableau, la formation du Piémont connaît aussi des difficultés sportives en ce début d’année 2023. Balayé par Naples 5-1 il y a deux semaines, les Bianconeri ont aussi été accrochés par l’Atalanta (3-3). Une dynamique négative qui n’a pas été stoppée contre Monza…

Pourtant à domicile dans son enceinte de l’Allianz Stadium, le club turinois a pris l’eau de toute part. Battue 2-0 par le promu, la Juventus a notamment vu Dany Mota doubler la mise au terme d’un festival dans sa défense de Carlos Augusto. Incapable de revenir au score en seconde période, la Vecchia Signora glisse à une douzième place inhabituelle et particulièrement inquiétante. Si le premier relégable, l’Hellas Vérone, est assez éloigné (12 points contre 23 pour la Juve), les places qualificatives pour les compétitions européennes sont à 14 longueurs et 15 pour le top 4 synonyme de Ligue des Champions.

À lire

Juventus : Massimiliano Allegri ne s’inquiète pas

Allegri évoque le maintien !

Disputer une compétition européenne l’an prochain relève donc du miracle pour la Juventus - même si la septième place qui peut offrir un ticket en Ligue Europa Conference (si la Coupe d’Italie est remportée par une équipe déjà qualifiée en Europe) n’est qu’à 5 points - dont le moyen le plus adapté pour disputer la prochaine Ligue des Champions sera de remporter la Ligue Europa (barragiste face au FC Nantes). Une possibilité que n’envisage pas à l’heure actuelle le coach de la Juventus Massimiliano Allegri. Ce dernier relève surtout de gros problèmes défensifs comme après la rencontre pour DAZN : «on n’a jamais fait une première mi-temps comme celle-là, cela devrait nous faire réfléchir. La deuxième mi-temps s’est mieux passée, mais c’est la première mi-temps qu’il faut regarder, nous sommes tous responsables d’une telle performance. Nous avons encaissé 10 buts et marqué un point en trois matchs. Nous avons encaissé des buts avec une facilité désarmante.»

La suite après cette publicité

Le classement de Serie A 2022/2023 # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 12 Fiorentina 24 20 6 6 8 22 26 -4 13 Juventus 23 20 11 5 4 30 17 13 14 Salernitana 21 20 5 6 9 25 38 -13 15 Lecce 20 20 4 8 8 19 24 -5 16 Sassuolo 20 20 5 5 10 23 31 -8 17 Spezia 18 20 4 6 10 17 32 -15 18 Hellas 12 19 3 3 13 17 31 -14 19 Sampdoria 9 20 2 3 15 8 34 -26 20 Cremonese 8 20 0 8 12 15 35 -20 Voir le classement complet

Un axe de progression mis en exergue par le finaliste des Ligues des Champions 2015 et 2017 avec la Juventus qui a ensuite tiré la sonnette d’alarme. Mal en point, la Juventus doit d’abord regarder derrière avant de regarder devant. Massimiliano Allegri est même allé jusqu’à parler de la lutte pour le maintien en Serie A : le classement? Je dis toujours que nous avons marqué 38 points, mais nous en avons 23 et nous devons être conscients que c’est le classement. On travaille sur le vrai classement, il faut faire un examen de conscience et repartir avec malice. Il faut voir la vérité en face et la vérité c’est qu’il faut faire des points pour ne pas descendre en Serie B. Des mots forts de la part du technicien de 55 ans qui fait quand même preuve d’un sacré fatalisme. Les prochaines semaines s’annoncent compliquées à Turin …