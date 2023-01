Juventus : Massimiliano Allegri ne s’inquiète pas

La suite après cette publicité

En l’espace de quelques heures vendredi soir, la Juventus est passée de la deuxième à la dixième place du Championnat d’Italie. En effet, le Tribunal de la Fédération Italienne de Football (FIGC) a pénalisé la Juventus Turin de 15 points de pénalité en championnat. La direction bianconera est accusée d’avoir surévalué les prix de vente dans certains transferts de joueurs et avoir ainsi enregistré dans leurs comptes des bénéfices injustifiés.

Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur turinois Massimiliano Allegri ne s’inquiète pas pour la suite, malgré la sanction. «Nous devons nous regrouper encore plus et travailler avec un profil bas. Nous devons tous penser uniquement au terrain. Rien ne change, il faut marquer des points. Demain, c’est difficile car l’Atalanta va bien et est en forme. Il faut gagner, car cela nous permettrait d’assurer la 7e place. La situation actuelle est un fait et toutes les situations doivent être transformées en opportunités», a-t-il déclaré. Pour rappel, la Juventus a fait appel de cette sanction dans la foulée.

À lire

Juventus : Max Allegri annonce le retour de Paul Pogba