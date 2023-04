FC Nantes : fin de saison pour Pedro Chirivella

Le FC Nantes ne pourra plus compter sur Pedro Chriviella lors des prochaines semaines. En effet, le milieu de terrain espagnol a annoncé sur ses réseaux sociaux que sa saison était terminée sous le maillot jaune, en raison d’un manque de récupération durant cet exercice, lui qui est amoindri par une pubalgie. Il aura disputé 34 rencontres toutes compétitions (dont 31 titularisations) pour 0 but et 1 passe décisive. Avec cette absence, il ne jouera donc pas au Stade de France le 29 avril prochain, pour la finale de la Coupe de France face à Toulouse.

«Ce message pour vous annoncer que la saison s’arrête là pour moi. J’ai besoin d’un peu de temps pour être à 100% physiquement. Je n’ai jamais pris le temps de récupérer parce que je voulais aider l’équipe mais je suis quelqu’un d’honnête et maintenant, je dois couper pour revenir au top. Je fais confiance aux gars pour aller chercher le maintien et cette deuxième victoire au Stade de France et atteindre les objectifs de la saison. Merci à tous.»

