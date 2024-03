PSG-Nice : les notes du match

Suite et fin des quarts de finale de la Coupe de France. Deux semaines après les qualifications de l’Olympique Lyonnais, du Stade Rennais et de Valenciennes, il restait encore un billet à distribuer pour connaître le dernier invité du dernier carré. Une demi-finale qui s’annonce d’ailleurs relevée puisque le vainqueur de cet affrontement savait qu’il recevrait Rennes. À l’heure où le money time de la saison du PSG est arrivé, Luis Enrique a logiquement aligné la grosse armada pour se défaire des Aiglons. Remplaçants contre Reims, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé faisaient leur retour dans le onze francilien, tandis que Warren Zaïre-Emery évoluait au poste de latéral droit. Côté niçois, Francesco Farioli retrouvait une compétition chère à l’OGCN. Incapable de gagner un match depuis cinq rencontres, le club azuréen doit remonter au huitième de finale de Coupe de France face à Montpellier pour retrouver la trace d’une victoire.

La suite après cette publicité

Et son début de match ne laissait pas vraiment entrevoir un scénario favorable. D’entrée de jeu les Parisiens ont eu la maîtrise du ballon. Le cuir circulait dans tous les sens, Nice n’avait pas son mot à dire et les premières occasions franciliennes arrivaient, comme cette tête de Gonçalo Ramos sur un tir de Fabian Ruiz passée à côté du poteau gauche de Marcin Bulka (5e). Les partenaires de Vitinha occupaient tous les espaces et leur pressing tout terrain faisait mal aux Aiglons. C’est d’ailleurs suite à un ballon récupéré aux abords de la surface niçoise qu’est venue l’ouverture du score de Kylian Mbappé, après un très bel échange avec Ruiz (1-0, 15e). Trois minutes plus tard, Ramos aurait dû faire le break, mais le Portugais s’est complètement raté seul face au but adverse malgré un caviar de Mendes (18e). Le scénario se répéta peu de temps après, mais cette fois, avec Zaïre-Emery dans le rôle du passeur presque décisif (24e). Le Gym était étouffé, acculé et surtout impuissant face à des Parisiens dominateurs, mais pas efficaces. À la 25e minute, un nouvel échange entre Ruiz et Mbappé a fini sur le poteau et sept minutes plus tard, la tentative trois croisée de Dembélé frôlait le poteau droit de Bulka (32e).

À lire

Ça sent mauvais pour Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques

Nice a fait douter le PSG

Le scénario du match semblait alors prendre une tournure définitive quand le portier polonais commettait une boulette face au pressing de Dembélé. Une erreur dont a profité Ruiz pour inscrire le but du 2-0 (33e). À ce moment du match, personne ne voyait Nice revenir. Mais après un exploit de Boga sur le côté gauche, Laborde a profité d’un dégagement dévié d’Hernandez pour réduire le score d’une belle volée (2-1, 37e). Une réduction du score complètement contre le cours du jeu, mais qui a eu le mérite de redonner de la vie à la formation de Farioli. Car c’est elle qui a fini fort la première période en se créant plusieurs occasions d’égaliser (45e +2, 45e +3). Au retour des vestiaires, Nice n’a pas levé le pied et s’il ne s’était pas emmêlé les pinceaux, Boga aurait pu remettre les équipes à égalité (47e). Et que dire de la double occasion de Lotomba, hors jeu, mais remis en jeu par une passe en retrait de Ramos, face à Donnarumma (55e). Malmené, le PSG a pourtant réussi à refaire le break à l’heure de jeu après un centre de Vitinha repris victorieusement de la tête par Beraldo (3-1, 59e). Le premier but du défenseur sous les couleurs rouge et bleu.

La suite après cette publicité

Un soulagement pour les partenaires de Mbappé. Dans la foulée, Lee aurait même pu aggraver le score de belle manière sur coup franc, mais Bulka a sorti le grand jeu avant de se faire involontairement fracasser le nez par son coéquipier Rosario. Pas de quoi faire sortir le Polonais. La fin du match a été un peu plus hachée. Les Niçois poussaient, mais commettaient surtout un paquet de fautes à cause d’un jeu trop physique. Farioli a alors tenté ses derniers coups en faisant entrer quatre joueurs (Perraud, Mendy, Claude-Maurice, Cho) entre la 79e et la 87e minute. En vain. Même les dix minutes de temps additionnel accordé suite à la blessure au nez de Bulka n’y ont rien changé notamment à cause de deux arrêts exceptionnels de chaque côté signés Donnarumma et Bulka face à Claude-Maurice (90e+5) et WZE (90e+6). Après avoir été sortis en huitième de finale par l’OM l’an dernier, les champions de France filent en demi-finale et affronteront les Bretons du SRFC le mercredi 3 avril à 21h10. Pour rappel, l’OL recevra Valenciennes la veille.

- l’homme du match : Dembélé (7,5) : l’international français a été dans tous les bons coups ce soir. Très remuant sur son couloir droit avec ballon, il a aussi été très utile sans ballon avec de nombreux appels et un pressing efficace. Il a été récompensé de ses efforts en récupérant le ballon dans les pieds de Bulka pour offrir le but à Fabian Ruiz (33e). Toute la rencontre, il a été une menace constante grâce à sa vitesse et sa capacité à se projeter en contre très rapidement.

La suite après cette publicité

PSG

- Donnarumma (6,5) : le portier italien passait une rencontre assez tranquille ce mercredi soir et il n’avait pas été inquiété une seule fois. Malheureusement pour lui, sur la seule frappe niçoise, il a été battu par Laborde (37e). Un scénario frustrant pour lui qui ne l’a pas fait sortir de son match pour autant puisqu’il se montrait décisif devant Lotomba à la 55e. Il récidive devant Moffi à la 90e.

- Zaïre-Emery (6): positionné latéral droit sur le papier, le jeune titi parisien a encore montré qu’il savait tout faire. Partout sur le terrain, il est à l’origine de l’ouverture du score parisienne en récupérant très haut un ballon et en servant magnifiquement Lee qui sera décisif ensuite (13e). Quelques minutes plus tard, il délivrait une offrande à Ramos qui manquait l’immanquable (22e).

La suite après cette publicité

- Beraldo (6,5) : très bon depuis plusieurs rencontres, le défenseur brésilien a confirmé sa belle forme du moment. S’il a eu parfois quelques difficultés quand Nice poussait, il a tout de même assuré l’essentiel avec des interventions très propres et un placement toujours intéressant. Il a même inscrit son premier but sous les couleurs parisiennes d’une belle tête (60e). Remplacé par Danilo à la 83e.

- L. Hernandez (6) : leader de la défense parisienne en l’absence de Marquinhos, le Français a été plutôt convaincant même s’il a connu quelques périodes de moins bien quand Nice poussait. Il a réalisé des interventions décisives mais son dégagement en catastrophe sur Vitinha a permis à Laborde de réduire l’écart. Mais dans l’ensemble, c’est un match sérieux de sa part.

- Nuno Mendes (6) : de retour de manière régulière sur le couloir gauche de la défense parisienne, l’international portugais a encore montré de belles choses et une grosse activité. Défensivement, il a été très propre et n’a pas hésité à casser des lignes par la course. On aurait aimé le voir un peu plus combiner sur son côté avec Ruiz ou Mbappé mais Mendes a assuré l’essentiel.

- Vitinha (6) : dans un rôle de numéro 6 devant la défense, le Portugais a fait le job sans être non plus brillant. Sa qualité technique lui permet de rapidement sortir de la pression et du pressing de l’équipe adverse. Mais on sent qu’il a tout de même du mal à suivre le rythme dans l’impact physique et manque parfois d’expérience dans son placement.

- Ruiz (6,5) : l’international espagnol a touché beaucoup de ballons sur les temps forts de son équipe. Il a été précieux pour écarter le jeu et il a d’ailleurs inscrit le second but des siens en profitant d’une grosse boulette de Bulka et d’un bon service de Dembélé. Il a ensuite clairement baissé en intensité et a logiquement cédé sa place à Ugarte à la 83e. Mais dans le contenu, c’est plutôt très positif et il a montré un visage plus que séduisant confirmant qu’il peut-être très intéressant dans le système de Luis Enrique.

- Lee (6): dans le coeur du jeu, le Sud-Coréen a touché beaucoup de ballons. Il avait le rôle de dépositaire du jeu parisien et il l’a plutot bien fait. On a surtout senti une vraie complémentarité avec Dembélé ou Zaire-Emery. Il est à l’origine de l’ouverture du score du PSG en offrant un bon centre à Mbappé. S’il a baissé d’intensité au retour des vestiaires, il est resté très précieux dans sa capacité à garder les ballons.

- Dembélé (7,5) : voir ci-dessous

- Ramos (5,5) : titularisé à la pointe de l’attaque parisienne, le Portugais s’est rapidement illustré et a pesé sur la défense niçoise en début de rencontre. Il aurait d’ailleurs pu concrétiser ses bons débuts s’il avait été bien plus appliqué sur le centre de Zaïre-Emery (22e). Il s’est montré plus discret ensuite. Remplacé à la 74e par Bradley Barcola qui a pu se procurer quelques occasions.

- Mbappé (7) : ces dernières semaines, le Bondynois est dans la tourmente en raison de sa gestion par Luis Enrique. Ce mercredi, il était titulaire sur le front de l’attaque parisienne et comme souvent, Mbappé n’a pas besoin de grand chose pour briller. C’est lui qui ouvre le score rapidement dans ce match en combinant parfaitement avec Ruiz (13e). Il aurait pu s’offrir un doublé après un bel enchaînement mais sa frappe venait s’écraser sur le poteau de Bulka (25e).

OGC Nice

- Bulka (5) : s’il n’y a pas grand chose à lui reprocher sur le premier et le troisième but, le deuxième est clairement pour lui. Le Polonais a fait un joli cadeau à son ancien club en s’emmêlant les pinceaux et perdant un ballon amenant le but du break. Il s’est rattrapé en effectuant un superbe arrêt sur le coup-franc de Lee (65e), et devant Zaïre-Emery (90+7e).

- Lotomba (4) : le Suisse avait un sacré client ce soir, en l’occurrence Mbappé. Il est d’ailleurs battu par le Parisien sur un subtile une deux lors de l’ouverture du score francilienne (15e). Le latéral était friable dans son placement, notamment sur les appels dans son dos, même si dans ses duels en un contre un il a rarement été dépassé. Il a la balle pour remettre les deux équipes à égalité (55e). Remplacé par Mendy (87e).

- Todibo (5,5) : le roc français a donné un bon coup de main à Lotomba pour bloquer Mbappé. L’ancien Toulousain a serré de près l’attaquant parisien, mais cela n’a pas suffi par moment, comme en témoigne cette frappe déviée sur le poteau (25e). Ses qualités athlétiques ont été précieuses dans l’impact et il a tenté tant bien que mal de ne pas sombrer face aux attaques parisiennes.

- Dante (4) : il s’est fait éliminer par Dembélé facilement sur la première alerte parisienne (5e), et a été souvent pris de vitesse, malgré son expérience. De plus, le Brésilien a malheureusement offert une passe décisive à son compatriote Beraldo sur le troisième but parisien.

- Bard (5) : l’ancien Lyonnais a remporté son duel face à Kang-In Lee, l’obligeant souvent à repiquer dans l’axe. Rarement pris à défaut en un contre un, concentré défensivement, Bard a rempli une copie propre. Néanmoins, il n’a jamais apporté son soutien offensivement. Remplacé par Perraud (87e).

- Rosario (5,5) : le milieu niçois a rempli son rôle de sentinelle et de défenseur central en phase défensive avec réussite, grâce à son impact physique et sa lecture du jeu. Sa vista et sa qualité de relance a servi aux Aiglons pour calmer le jeu, Nice étant privé de ballons, surtout lors de la première demi-heure.

- Sanson (4,5) : le milieu n’a cessé de courir durant toute la rencontre. Son pressuon a été précieux à la récupération, mais dans l’utilisation du ballon, l’ancien Montpelliérain ne s’est pas autant projeté que son compère Thuram. Remplacé par Claude-Maurice (77e).

- Thuram (5) : l’international français a été précieux dans ses projections avec et sans ballon. Habile techniquement, le frère de Marcus a été le lien entre le milieu et l’attaque, même s’il y a eu du déchet technique dans ses transmissions.

- Guessand (4) : difficile de sortir du lot dans une équipe qui a aussi peu proposé ce soir. L’attaquant n’a eu, comme ses compères en attaque, que très peu de ballons à jouer offensivement. Utile dans son jeu dos au but, il a été moins efficace quand il fallait avoir le geste juste pour conclure les actions. Remplacé par Cho (78e).

- Laborde (4,5) : il a profité d’un raid en solitaire de Boga et d’un contre favorable pour réduire l’écart (37e). En dehors de ce but, l’ancien Rennais n’a pas vraiment réussi à s’illustrer, avec trop peu de ballons pour faire la différence. Remplacé par Moffi (66e)

- Boga (5) : il a été l’un des seuls - voire le seul - à provoquer et vouloir créer des décalages. Grâce à une action en solitaire, il amène le but niçois (37e). Malheureusement, cela était bien trop rare pour inverser la vapeur dans ce match.