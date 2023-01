Betis - Barcelone : les compositions officielles

Le Betis et le Barça s’affrontent ce soir pour à 20h au King Fahd International Stadium de Riyad, en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne délocalisée en Arabie Saoudite. Le vainqueur rejoindra le Real Madrid, vainqueur aux tirs au but face à Valence hier. Le Betis n’a jamais remporté cette Supercoupe, alors que les Blaugranas détiennent le record du nombre de trophées (13). Les tenants du titres sont les Merengues.

Pour cette demi-finale, le Betis aligne l’ancien gardien blaugrana Claudio Bravo dans les buts. Fekir animera le jeu sevillan derrière Iglesias, aux côtés de Rodri et Luiz Enrique. De son côté, le Barça aligne l’équipe type, avec Lewandowski en pointe, Raphinha et Dembélé sur les côtés, un milieu Gavi - De Jong - Pedri, Sergi Roberto et Jordi Alba latéraux et une charnière Araujo - Koundé.

Deuxième but refusé au Barça face au Betis !

Les compositions

Betis : Bravo (g.) - Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda - Rodriguez, Canales - Rodri, Fekir, Luiz Henrique - Iglesias

Barcelone : Ter Stegen (g.) - Roberto, Araujo, Koundé, Alba - Gavi, De Jong, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Dembélé