Angleterre : Thomas Tuchel révèle pourquoi il a refusé Manchester United

Manchester United peut se mordre les doigts d’avoir laissé passer Thomas Tuchel. Le technicien de 51 ans a pris les rênes de la sélection anglaise ce mercredi, alors qu’il était pisté par les Red Devils. Interrogé sur son choix de rejoindre l’Angleterre plutôt que le club mancunien, l’ancien entraîneur du PSG n’a pas souhaité aborder sur le sujet de face. «L’idée et la manière dont Mark (Bullingham, directeur général de la FA) et John (McDermott, directeur technique de l’équipe masculine) l’ont présentée étaient très excitantes, confiantes et très directes. Il s’agissait d’une décision prise pour ce job et non contre quelqu’un d’autre», s’est défendu l’Allemand devant la presse anglaise.

Pour rappel, Thomas Tuchel était annoncé très proche de rejoindre les Red Devils cet été, mais avait finalement vu sa candidature écartée pour pouvoir laisser une seconde chance à Erik ten Hag, qui se retrouve encore sur la sellette aujourd’hui après un début de saison catastrophique. Les hommes du Néerlandais sont aujourd’hui 14es de Premier League et Thomas Tuchel ne sera plus disponible si ce dernier venait à être licencié.