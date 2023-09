Real Madrid : l’appel au calme de Carlo Ancelotti

Actuellement 3ème de Liga avec cinq victoires en six journées, le Real Madrid réalise un début de saison loin d’être désastreux. Mais la défaite lors du derby de Madrid, contre l’Atlético le weekend dernier, semble avoir laissé quelques traces dans la presse espagnole et au sein des supporters madrilènes. Mais en conférence de presse, avant la rencontre contre Las Palmas, l’entraîneur italien Carlo Ancelotti a tenu à rassurer tout le monde : «L’opinion publique peut s’exprimer et dire ce qu’elle veut. Toutes les idées sont respectueuses. Mais je ne peux pas entrer dans ce jeu. Je dois évaluer les choses avec plus d’équilibre et, heureusement, j’ai ça dans le sang. Je suis quelqu’un de calme, qui a la capacité d’évaluer les choses. Remettre en question une équipe qui a gagné six matchs sur sept… ça me semble excessif».

«Les critiques font partie de mon travail, du travail de l’entraîneur. Quand vous dirigez Madrid et que les choses ne vont pas bien, elles fleurissent. C’est logique. Ça ne m’affecte pas. Cela dit, je dois évaluer les choses que nous ne faisons pas bien, qui sont peu nombreuses, mais sur lesquelles nous devons travailler. Mon évaluation est différente de celle de beaucoup de gens. Jusqu’à présent, nous avons bien travaillé et nous devons continuer», a ensuite poursuivi Ancelotti en conférence de presse devant les journalistes.