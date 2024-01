OM : le départ de François Mughe se précise

François Mughe vit un mois de janvier mouvementé. Alors qu’il avait décliné sa convocation pour la CAN avec le Cameroun dans le but de se consacrer à son club, l’OM, l’attaquant de 19 ans devrait finalement le quitter. Comme nous vous le révélions dernièrement, plusieurs clubs de Ligue 2 se bousculaient pour s’attacher ses services sous la forme d’un prêt, à savoir Angers et Dunkerque.

Si le premier cité, leader du championnat, semblait tenir la corde au départ, le rapport de force s’est visiblement inversé. Selon nos informations, Dunkerque, 18e du championnat, disposerait désormais d’une longueur d’avance grâce à la garantie du temps de jeu, la condition sine qua non fixée par le joueur en cas de départ. Le dénouement devrait rapidement pointer le bout de son nez, alors que les clubs ont encore un peu plus de 24 heures pour procéder à leurs derniers réglages.