PSG - Monaco : Kylian Mbappé révèle pourquoi il n’ira pas au Parc des Princes

De passage à Paris pour faire observer sa blessure au genou cette semaine, Kylian Mbappé ne sera toutefois pas présent au Parc des Princes ce soir pour assister au choc entre ses deux anciens clubs, le PSG et Monaco.

Le capitaine des Bleus a pris le temps de signer des autographes à de jeunes fans en sortant de son hôtel, parmi lesquels l’un d’entre eux, fan du PSG, l’a interrogé sur sa possible présence pour l’affiche de ce vendredi en Ligue 1 : «non, il y a le Real qui joue», a souri l’attaquant madrilène. Le Real Madrid se déplace effectivement au Celta Vigo à 21h00. Un match capital dans la course au titre.