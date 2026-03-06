Ligue 1
PSG - Monaco : Kylian Mbappé révèle pourquoi il n’ira pas au Parc des Princes
1 min.
@Maxppp
De passage à Paris pour faire observer sa blessure au genou cette semaine, Kylian Mbappé ne sera toutefois pas présent au Parc des Princes ce soir pour assister au choc entre ses deux anciens clubs, le PSG et Monaco.
La suite après cette publicité
Le capitaine des Bleus a pris le temps de signer des autographes à de jeunes fans en sortant de son hôtel, parmi lesquels l’un d’entre eux, fan du PSG, l’a interrogé sur sa possible présence pour l’affiche de ce vendredi en Ligue 1 : «non, il y a le Real qui joue», a souri l’attaquant madrilène. Le Real Madrid se déplace effectivement au Celta Vigo à 21h00. Un match capital dans la course au titre.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer