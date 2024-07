Raphaël Varane n’a pas encore décidé pour son avenir

Un champion du monde sans club. Parti de Manchester United à la fin de son contrat, Raphaël Varane n’a toujours pas décidé de quoi sera fait son avenir. Le défenseur a notamment été cité du côté de Lens et de Côme, où Cesc Fabregas lui fait les yeux doux pour tenter de maintenir le club en Serie A, mais il n’a pas encore fait son choix.

« Je suis dans le flou encore, prendre le temps de la réflexion » indique le Français de 31 ans à La Voix du Nord après son relais de la flamme olympique à Lille. Même un retour à Lens ne semble pas si envisageable. « Je ne veux pas en parler pour l’instant mais il y a beaucoup de réflexion. Je ne veux pas répondre, je me pose tranquillement et je pèse le pour et le contre. Je ne me suis pas mis de date butoir, on verra. »