La Juventus peut économiser 33 M€ grâce à Pogba

La nouvelle est tombée ce jeudi en début d’après-midi. Accusé de dopage, Paul Pogba (30 ans) a été suspendu 4 ans. Le Français, qui n’a pas encore reçu de communication officielle, entend faire appel. En attendant, il ne peut pas reprendre le fil de sa carrière, lui qui n’a plus joué depuis le 3 septembre dernier contre Empoli. De son côté, la Juventus peut, si la décision se confirme, résilier le contrat de la Pioche, qui prend fin officiellement en 2026.

La Gazzetta dello Sport indique les Bianconeri, qui n’étaient pas forcément contre se séparer de Pogba avant son affaire, pourraient économiser une grosse somme si jamais il décidaient de rompre son bail. En effet, le salaire du joueur est estimé à 12 millions d’euros bruts par an. C’est l’élément le mieux payé de la Juve. Mais depuis sa suspension, les Turinois lui versent un salaire minimum de 2000 euros par mois. Partant de là, la GdS a calculé combien les Piémontais risque mettre de côté, entre son salaire réduit et ses deux années de contrat qu’il n’honorera pas (2024-25 et 2025-26). La Juventus pourrait donc économiser 33 millions d’euros au total. Un sacré pactole !