AC Milan : les premiers mots de Sergio Conçeiçao

Paulo Fonseca parti pour cause de mauvais résultats, l’AC Milan a retrouvé rapidement un nouveau coach. Actuellement huitième de Serie A à huit points du top 4, le club lombard a ainsi misé sur le Portugais Sergio Conçeiçao pour renforcer son banc. Ancien coach du FC Nantes et surtout du FC Porto qu’il a quitté l’été dernier, l’ancien attaquant … De l’Inter Milan a paraphé un bail d’un an et demi jusqu’en juin 2026. Conscient de la mission qui lui a été confiée, l’homme de 50 ans a ainsi partagé ses premiers mots en tant qu’entraîneur du Diavolo.

«Je suis fier de cette aventure , l’émotion est passagère, car nous devons travailler et il faut avoir le cœur chaud et la tête fraîche pour travailler le plus dur possible et pouvoir gagner des matches, c’est ce que nous voulons. Nous représentons un grand club au niveau mondial et nous devons être à la hauteur de ce grand club. Nous n’avons pas beaucoup de temps, mais ce n’est absolument pas une excuse. Je dois, avec le temps dont je dispose, travailler le plus dur possible pour que les joueurs comprennent ce qu’ils doivent faire individuellement afin d’être une équipe forte à chaque match, il n’y a pas d’autre moyen, car il y a beaucoup de travail à faire. Nous aurons besoin d’une mentalité forte et avec l’organisation que nous avons, la qualité des joueurs, nous pouvons faire de bonnes choses cette année. Les mots sont des mots et je dois le démontrer avec des faits et avec des résultats. Il doit y avoir beaucoup de travail derrière, cela de la part de tout le monde, non seulement de la part des joueurs, mais aussi du staff, des différents staffs qui composent toute la structure de Milanello et nous sommes ici pour travailler, cela signifie travailler dur pour être. Une équipe gagnante et digne de ce grand club qu’est Milan», a-t-il ainsi lâché.