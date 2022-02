PSG : l'Inter Miami et David Beckham prêts à tout pour s'offrir Lionel Messi

La suite après cette publicité

« C'est un championnat très important et il se développe beaucoup. Des joueurs importants arrivent et je pense qu'à l'avenir, il va continuer à se développer beaucoup plus. J'espère que [Messi ira en MLS] parce que ce serait un avantage pour la MLS et pour le pays, et s'il le souhaite, il s'amusera et sera heureux ici. » Voilà ce que déclarait Gonzalo Higuaín il y a quelques jours au sujet de La Pulga, l'avant-centre de l'Inter Miami faisant clairement un appel du pied à son compatriote évoluant au Paris Saint-Germain pour le rejoindre en Floride.

Des propos loin d'être anodins sortis de la bouche de l'ancien buteur du Real Madrid, du Napoli ou encore de la Juventus. Car depuis son arrivée retentissante dans la capitale française l'été dernier, le septuple Ballon d'Or peine à retrouver son niveau d'antan. Il y a certes l'âge de Leo Messi (34 ans) qui est à prendre en compte dans l'équation, mais de nombreux observateurs avancent que l'ancien n°10 du FC Barcelone n'est pas très heureux à Paris. De quoi relancer de plus belle les doutes sur l'avenir de l'Argentin, sous contrat jusqu'en juin 2023 au PSG.

Messi à l'Inter Miami ? « C'est une possibilité »

Justement, si un retour en Catalogne peut paraître logique aux yeux de certains, le futur de Lionel Messi pourrait bien s'écrire aux États-Unis et en Major League Soccer. L'Inter Miami, dont le propriétaire n'est autre que David Beckham, qui cible également Sergio Busquets, fait et fera tout pour tenter d'attirer le n°30 parisien dans ses filets. Présent en conférence de presse aux côtés de l'autre copropriétaire de la franchise américaine, Jorge Mas, avant le lancement de la 3ème saison du club floridien en MLS, l'ancien milieu de Manchester United, du Real Madrid ou encore du PSG a tenu à relativiser quant à une éventuelle arrivée de Lionel Messi à Miami, expliquant toutefois qu'il a toujours dit qu'il voulait « les meilleurs joueurs » dans son club « car il y a une certaine attente. »

Au contraire de son compère américain, très optimiste à ce sujet. « Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde. David (Beckham) est en relation avec lui et je pense que s’il quitte le PSG, nous aimerions voir Lionel Messi à l’Inter Miami et faire partie de notre communauté. Est-ce que cela peut arriver ? Nous pousserons. Je suis un optimiste dans l'âme. C’est une possibilité », a ainsi clairement lancé Jorge Mas face aux médias, dans des propos relayés par le Miami Herald. L'Inter Miami, par le biais de ses copropriétaires, avait déjà assuré avoir travaillé très dur l'été dernier pour recruter Lionel Messi, avant que ce dernier n'opte pour les Rouge et Bleu. L'opération séduction est en tout cas pleinement lancée. Avant de (re)passer à l'action à l'été 2022 ?