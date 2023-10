PSG : Kang-in Lee cartonne avec la Corée du Sud

Ça plane pour Kang-in Lee (22 ans) ! Parti avec la sélection sud-coréenne, le milieu offensif du Paris Saint-Germain a récemment remporté les Jeux asiatiques. Et aujourd’hui, il a été l’artisan majeur du large succès de son équipe face à la Tunisie (4-0).

Le Parisien a inscrit un doublé et ses buts valent le détour. Il a ouvert le score à la 55e minute, sur coup franc, bien aidé par le portier adverse, avant de doubler la mise deux minutes plus tard. Hwang Ui-Jo et Meriah (csc) sont les deux autres buteurs de la rencontre.