AC Milan : une légende détruit Zlatan Ibrahimovic

Dans une interview à So Foot, Ariedo Braida a résumé la crise actuelle que traverse Milan (dont il a été directeur dans le passé, à l’époque du couple d’or formé par le président de l’époque Silvio Berlusconi et l’administrateur délégué de l’époque Adriano Galliani), qui occupe la 9e place du championnat et est sorti prématurément en barrages de la Ligue des champions ces dernières semaines. Il a notamment dézingué Zlatan Ibrahimovic, le conseiller sportif de RedBird :

«Les joueurs sont responsables, mais il est difficile de performer dans un club sans identité. Ce qui manque, c’est un leader, un homme fort comme l’était Berlusconi. Il y avait un principe directeur entre lui et Galliani. Licencier Maldini a été une grave erreur, et le jeter dehors de cette manière inexcusable. Maldini est une légende qui a très bien travaillé et qui a représenté l’institution à son meilleur. Ibrahimovic n’est pas une référence, un homme fort. Ibrahimovic n’a pas encore les compétences et l’expérience pour être un homme fort, capable de gérer un club, il n’est qu’un communicateur»