Chelsea : la réaction à chaud de Thomas Tuchel après le sacre en Ligue des champions

C'est indéniablement l'histoire de cette Ligue des champions 2020/2021. Ejecté du Paris Saint-Germain en fin d'année dernière quelques mois après avoir perdu la Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0), Thomas Tuchel a pris sa revanche cette saison en remportant la coupe aux grandes oreilles avec Chelsea (1-0 face à Manchester City).

Arrivé au chevet des Blues après le limogeage de Frank Lampard, l'entraîneur allemand a métamorphosé le club londonien en y imposant sa griffe. Après la finale de Cup perdue face à Leicester, les Blues ont su se remobiliser pour déjouer les pronostics et atteindre les sommets en terrassant Manchester City. Une victoire inoubliable pour Thomas Tuchel qui par la même occasion, rentre dans l'histoire de Chelsea. Interrogé à l'issue de la rencontre par RMC Sport, le technicien allemand n'a pu cacher sa joie. L'ancien coach du PSG vouait une confiance sans faille à son groupe qu'il croyait capable de réaliser l'exploit.

« Oui c'est le match le plus important, c'était une finale exceptionnelle et on a gagné c'est incroyable. Oui je suis très fier, mais j'étais fier avant ça, j'avais beaucoup confiance en ce groupe, on savait qu'on était pas les favoris mais nous sommes un groupe très fort, on a fait deux finales, et on a gagné ce soir. On veut avoir un peu plus de possession c'était difficile dans les première minutes, après c'état mieux , on a créé des contre attaques dangereuses, et après c'était un dur combat. Dans une finale c'est comme ça qu'on doit faire, » a ainsi commenté Tuchel. Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et le Paris SG peuvent s'en mordre les doigts...