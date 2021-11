LOSC : la réaction à chaud de Jonathan Ikoné

Le LOSC a réussi à s'imposer sur la pelouse de Séville 2-1 et prend par la même occasion la 2e place du groupe. D'abord mené au score, le champion de France en titre a trouvé les ressources pour égaliser par David sur penalty, puis prendre un avantage qu'il n'a plus jamais lâché grâce à Ikoné. Après la rencontre, le second buteur de la soirée s'est arrêté au micro de RMC Sport pour parler de cet exploit. Selon le milieu offensif, les Lillois en voulaient plus que les Sévillans ce soir, étrangement inoffensifs sur leur pelouse de Sanchez-Pizjuan.

«Je pense que ça s'est joué plus à l'envie. Ils menaient au score mais on n'a rien lâché. On est revenu et on a marqué le 2e but. On avait l'envie et on l'a démontré. On leur a fait mal dans la transition. C'est une équipe qui joue bien, qui garde le ballon. On a su montrer en contre nos qualités de vitesse», explique l'ancien Parisien, conscient que son équipe peut jouer la première place du groupe G lors de la réception de Salzbourg le 23 novembre prochain. «Si on se donne les moyens de gagner, je pense qu'on peut faire quelque chose dans ce classement».