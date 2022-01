JT Foot Mercato : les folles ambitions de Joan Laporta pour le nouveau cycle du Barça

La suite après cette publicité

Un échange qui enverrait Ousmane Dembélé en Angleterre ?

Présent lors de la présentation de Ferran Torres au Camp Nou, Joan Laporta a évoqué le cas Ousmane Dembélé face aux journalistes. Malgré les propositions faites par les Blaugrana, le Français n'a toujours pas donné de réponses, et la tendance actuelle le dirigerait vers un départ. Selon le média Catalan ARA, un échange franco-français enverrait Anthony Martial à Barcelone pour six mois, en plus d'un chèque, en échange d'Ousmane Dembélé qui rejoindrait les Red Devils. Le média n'évoque cependant aucune somme. Le club catalan s'activerait également pour s'attacher les services d'Álvaro Morata dès cet hiver et d'Erling Haaland durant l'été.

L'OGC Nice envisage l'arrivée d'un portier français

Si Antonio Conte refuse le départ d'Hugo Lloris en vue d'un retour à Nice, un autre international français tape dans l'œil des dirigeants Niçois. Comme nous vous l'avions révélé, Steve Mandanda pourrait bien rebondir en Côte d'Azur, afin de palier à un potentiel départ de Walter Benitez cet été. Mais il y aura de la concurrence sur le dossier, puisque Saint-Etienne et Monaco sont des destinations possibles pour le recordman de caps à l'OM.

Les officiels du jour

Rendu officiel par la Viola, Jonathan Ikoné a bien signé à la Fiorentina. L'international Français sera présenté ce mardi en Italie et portera le numéro 11 au club. Le montant du transfert est estimé à 15 millions d'euros, accompagné d'un pourcentage sur une potentielle plus-value dans le futur.

Le Français Michaël Cuisance s'engage jusqu'en 2025 avec le club de Venise en Italie. Le jeune milieu de terrain de 22 ans rejoindra donc la Série A cette saison avec le club promu.

L'ESTAC Troyes a annoncé ce lundi sur ses réseaux sociaux l'arrivée de leur nouvel entraîneur Bruno Irles à la tête du club. Il s'est engagé jusqu'en juin 2023, succédant à Laurent Battles.