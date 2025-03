L’Inter tient un argument de poids pour convaincre Gigio Donnarumma

On le sait depuis quelques semaines maintenant, l’Inter adorerait faire venir Gianluigi Donnarumma, lequel arrive en fin de contrat en 2026. Les négociations pour une prolongation n’avancent pas beaucoup, malgré les déclarations d’Enzo Raiola, l’agent du portier. «Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n’avons pas encore d’accord. On cherche une solution.» Le temps commence à presser.

Si la prolongation du gardien italien n’est pas bouclée d’ici cet été, le PSG devra prendre une décision radicale en le vendant, s’il trouve preneur. Dans le cas contraire, le champion de France risque de le voir partir libre un an plus tard. Les Nerazzurri aimeraient profiter de cette situation floue pour faire venir le capitaine de la Squadra Azzurra et lui propose un argument autre que financier: celui de collaborer à nouveau avec Gianluca Spinelli, d’après Le Corriere della Sera. Ce dernier était l’entraîneur des gardiens du PSG entre 2018 et 2023, avant de rejoindre… l’Inter. Il est considéré comme l’un des plus grands spécialistes de sa fonction.