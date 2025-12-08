Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue des Champions

PSG : Lucas Chevalier proche d’un forfait face à Bilbao

Par Kevin Massampu
1 min.
Lucas Chevalier @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Bilbao PSG Voir sur CANAL+

Vers une deuxième rencontre sans Lucas Chevalier pour le PSG ? Touché à la cheville contre l’AS Monaco (1-0) fin novembre, l’international français (1 sélection) était en tribunes lors de la réception de Rennes en Ligue 1 (5-0), samedi. L’occasion alors pour Matvey Safonov, habituel numéro 2, de disputer ses premières minutes de la saison et de faire bonne impression auprès des observateurs. Et visiblement, la tendance est à ce que le Russe reste dans les cages parisiennes…

La suite après cette publicité

D’après Le Parisien, Chevalier ressent encore des douleurs handicapantes au niveau de sa cheville droite. Il est peu probable que l’ex-portier de Lille soit rétabli pour la sixième rencontre de la campagne européenne du PSG en Ligue des Champions, contre l’Athletic Bilbao, mercredi.

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Lucas Chevalier

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier