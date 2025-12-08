PSG : Lucas Chevalier proche d’un forfait face à Bilbao

Vers une deuxième rencontre sans Lucas Chevalier pour le PSG ? Touché à la cheville contre l’AS Monaco (1-0) fin novembre, l’international français (1 sélection) était en tribunes lors de la réception de Rennes en Ligue 1 (5-0), samedi. L’occasion alors pour Matvey Safonov, habituel numéro 2, de disputer ses premières minutes de la saison et de faire bonne impression auprès des observateurs. Et visiblement, la tendance est à ce que le Russe reste dans les cages parisiennes…

La suite après cette publicité

D’après Le Parisien, Chevalier ressent encore des douleurs handicapantes au niveau de sa cheville droite. Il est peu probable que l’ex-portier de Lille soit rétabli pour la sixième rencontre de la campagne européenne du PSG en Ligue des Champions, contre l’Athletic Bilbao, mercredi.

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.