Ligue 1 : Nice prend le meilleur sur Strasbourg et lance sa saison

Suite de la 4eme journée de Ligue 1 ce dimanche à 17h avec un séduisant OGC Nice- Strasbourg. L’occasion pour les deux équipes de véritablement lancer leur saison juste avant la trêve. Le week-end dernier, les Niçois avaient livré une prestation insipide face à l’OL avec un triste, mais logique (0-0). De leur côté, les Strasbourgeois de Patrick Vieira (qui retrouvait donc son ancien club) espéraient enchaîner uun deuxième succès de rang pour se placer dans les premières places du championnat.

Les deux équipes alignaient ainsi deux compositions assez séduisantes, ce qui devait nous offrir un beau spectacle. Et en première mi-temps, cela n’a clairement pas été le cas. Les deux équipes ne parvenaient pas à faire la différence. Strasbourg n’arrivait pas à conserver le ballon ni à sortir de son camp. L’OGC Nice finissait par trouver la faille en fin de première période grâce au but de l’international algérien Youcef Atal (45e+5).

Nice se relance

Au retour des vestiaires, Strasbourg tentait de mettre plus d’intensité pour revenir au score. Mais en vain, car l’équipe de Patrick Vieira manquait cruellement d’idées et de précision dans le dernier geste. Preuve en statistiques : après 90 minutes, Strasbourg n’avait cadré aucun tir. Alors forcément, difficile de revenir dans la partie. Encore moins quand Terem Moffi décidait de marquer le but du break (2-0, 75e).

L’addition aurait pu être bien plus élevée pour Strasbourg puisque Moffi manquait le doublé alors que Jérémie Boga loupait aussi son face-à-face. L’OGC Nice se relance après son match nul face à l’OL et enregistre une deuxième victoire en Ligue 1 sur ce début de saison. Strasbourg marque un coup d’arrêt et devra proposer mieux après la trêve internationale.