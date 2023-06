Manchester City : Kevin De Bruyne donne des nouvelles de sa blessure

La suite après cette publicité

Sorti après 35 minutes au profit de Phil Foden en finale de la Ligue des Champions, Kevin De Bruyne n’a pas pu démontrer tout son talent. Pourtant bien rentré dans son match, le Belge a quand même remporté le trophée suite à la victoire 1-0 de Manchester City contre l’Inter Milan. Interrogé à l’issue du match par Canal +, l’ancien de Chelsea en a dit plus sur sa blessure.

«C’est le football, j’avais pas mal de problèmes avec mon ischiojambier et c’était la troisième fois qu’il lâche. C’est craqué et c’est dommage car j’étais bien dans mon match. J’ai créé des occasions, mais à la fin on gagne et c’est le plus important. Non c’est pas chouette de sortir, mais c’est bien que ça se termine comme ça, je pense qu’on mérite de gagner. C’est le moment de profiter, de faire la fête, la saison est terminée» a ainsi expliqué le milieu belge.

À lire

Manchester City : Erling Haaland ne s’imaginait pas pouvoir faire le triplé