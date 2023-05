Mercato OM : Pablo Longoria a ciblé un nouvel espoir sud-américain

La suite après cette publicité

C’est parti ! Il reste encore une dernière journée à disputer en Ligue 1, comme dans beaucoup d’autres championnats européens. Mais les rumeurs mercato fusent déjà de partout. Du côté de Marseille, c’est déjà le cas, surtout qu’on sait déjà que les hommes d’Igor Tudor termineront troisièmes quoi qu’il arrive lors de la 38 journée de championnat. Les Marseillais ont récemment été liés à plusieurs joueurs, à l’image de Luis Alberto (Lazio), ou de Wilfried Zaha (Crystal Palace), dont nous vous avons dévoilé des informations exclusives à plusieurs reprises.

Avec la Ligue des Champions qui arrive, mais aussi des départs à prévoir comme ceux de Mattéo Guendouzi, Pablo Longoria prévoit logiquement un mercato assez animé. Et voilà qu’au Chili - où l’actualité d’Alexis Sanchez fait déjà beaucoup parler - un nouveau nom a été dévoilé comme potentiel renfort de l’Olympique de Marseille.

Du beau monde dessus

Selon le média Minuto D, l’OM fait ainsi partie des clubs intéressés par Darío Osorio, le milieu de terrain de 19 ans de l’Universidad de Chile. Il fait partie des joueurs les plus prometteurs du continent sud-américain, et son club a récemment reçu une grosse offre venant d’un club de Premier League, à savoir Leicester, qui a déjà mis 7 millions d’euros sur la table.

Le joueur devrait partir cet été, et l’Olympique de Marseille est cité parmi les prétendants les plus sérieux, aux côtés de la Roma, de la Lazio, de l’AC Milan, de l’Ajax et donc des Foxes. La Roma et les Milanais ont d’ailleurs déjà fait des offres - refusées - par le passé. A noter qu’Osorio a le même agent qu’Alexis Sanchez, Fernando Felicevich…