Ligue 1 : l’OM et Lille se quittent sur un triste match nul

Six jours après le dimanche de la honte et une rencontre avortée face à l’Olympique Lyonnais, l’OM n’est pas parvenu à renouer avec le succès ce samedi face au LOSC. Dans un Stade Vélodrome vrombissant et dépeuplé de supporters lillois - la préfecture des Bouches-du-Rhône avait acté leur interdiction de déplacement la veille en raison des incidents du week-end passé -, les joueurs de Gennaro Gattuso n’ont pu se contenter que d’un triste match nul 0-0. Si la première situation de la rencontre était à mettre au crédit de Pierre-Emerick Aubameyang, dont la frappe à l’entrée de la surface était finalement trop dévissée (4e), les Lillois auront par la suite longtemps fait subir leur loi à leurs adversaires. Impactants, dominants dans les duels, mais rarement tranchants dans le dernier geste à l’image du très remuant Zhegrova, les Nordistes auraient probablement pu mener à la pause avec un brin de réussite supplémentaire.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 18 10 4 5 3 2 14 10 10 Marseille 12 9 0 3 3 3 12 12

Ils auraient d’ailleurs pu ouvrir la marque d’une formidable manière lorsque Yusuf Yazici, d’un coup d’oeil furtif, heurtait la barre aux 30 mètres après une tentative de lob osée sur Pau Lopez (15e). On notera toutefois l’énorme situation d’Amine Harit, la plus grosse de la première période. A la réception d’un centre au cordeau de Jonathan Clauss, l’international marocain, seul au point de penalty, manquait inexplicablement le cadre (45e). Au retour des vestiaires, les Lillois étaient eux tout proches d’ouvrir le score. Trouvé avec précision par Zhegrova, Angel Gomes manquait le cuir d’un cheveu pour le pousser au fond des filets (49e). Cinq minutes plus tard, il était encore tout proche de marquer, toujours sur un service de Zhegrova, mais Gigot se sacrifiait pour contrer sa tentative (55e). La soirée des défenseurs, moins des attaquants. Aleksandro s’illustrait à son tour par un retour en pompier dans les pieds d’Aubameyang (65e). Une fin de match décevante et sans véritables occasions. Avec ce point du match nul, l’OM reste 8e du championnat. Lille est 4e.