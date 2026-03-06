Menu Rechercher
RC Lens : Florian Sotoca prolonge d’une saison

Par Chemssdine Belgacem
Florian Sotoca avec le RC Lens @Maxppp

Il peut être considéré comme une légende du RC Lens. Auteur du penalty de la montée en Ligue 1 lors de la saison 2019-2020, Florian Sotoca a toujours été exemplaire avec les Sang et Or et a été l’un des meilleurs joueurs lensois lors des premières saisons de Lens dans l’élite avec Franck Haise. Taulier du vestiaire de Pierre Sage cette saison même s’il joue beaucoup moins, le numéro 7 lensois n’en reste pas moins très estimé dans l’Artois.

Racing Club de Lens
Capitaine Flo, garde la flamme... 🪐
Un statut qui lui permet logiquement d’être prolongé ce vendredi par le RCL : «Florian Sotoca garde la flamme ! Au cœur de sa septième saison dans l’Artois, le numéro 7 lensois prolonge le plaisir pour un huitième exercice. Fidèle parmi les fidèles, celui qui a contribué à remettre le RC Lens au premier plan, en le propulsant de la Ligue 2 aux premières places de la Ligue 1 McDonald’s, paraphe en Sang et Or jusqu’en 2027 avec, en tête, l’ambition de vivre de nouvelles échéances européennes en Sang et Or.»

