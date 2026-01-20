Inter Milan - Arsenal : les compositions officielles

Choc entre deux géants européens ce soir à Giuseppe Meazza, l’Inter Milan accueille Arsenal dans le cadre de la 7e journée de la Ligue des champions. Les Nerazzurri sont actuellement 6e de cette phase de ligue avec 12 points, ils sont également en confiance avec cinq victoires lors de leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues. En face, les Gunners sont tout simplement premiers avec six succès en six matchs joués, un véritable rouleau compresseur en Europe depuis le début de la saison. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Cristian Chivu opte pour un classique 3-5-2. Sommer au but, Acerbi est avec Akanji et Bastoni en défense centrale, Dimarco et Luis Henrique dans des rôles de pistons. Au milieu de terrain, Barella est associé à Zielinski et Sucic. Enfin en attaque, on retrouve le duo franco argentin, Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Chez les visiteurs, Mikel Arteta maintient sa confiance en son 4-3-3. Raya dans la cage, Saliba et Mosquera dans l’axe de la défense, Lewis-Skelly et Timber latéraux. Dans l’entrejeu, Eze est présent avec Merino et Zubimendi. Pour animer l’attaque londonienne, Saka et Trossard vont accompagner Gabriel Jesus.

Les compositions

Inter Milan : Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Martinez, Thuram

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly - Merino, Zubimendi, Eze - Saka, G.Jesus, Trossard

