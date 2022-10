La nouvelle soirée cauchemardesque de Cristiano Ronaldo avec Manchester United

La suite après cette publicité

La rencontre semblait parfaite pour permettre à Cristiano Ronaldo de briller à nouveau. Titulaire pour la 3e fois seulement de la saison avec Manchester United, la star portugaise a pourtant vécu un calvaire face à l'Omonia Nicosie, pas un foudre de guerre pourtant. Le club anglais a même été mené au score avant de l'emporter 3-2 mais c'est surtout son attaquant qui a symbolisé toute la difficulté de s'imposer lors de cette 3e journée de phase de groupes de Ligue Europa.

Aligné en pointe et soutenu par une ligne Sancho-Bruno Fernandes-Antony, Cristiano Ronaldo a d'abord eu du mal à s'illustrer. Puis il y a eu la stupeur pour les supporters anglais lorsque les Chypriotes ont ouvert le score avant la pause. Heureusement pour eux, Marcus Rashford a égalisé, puis l'entrant Anthony Martial a donné l'avantage. Manchester United a fini par l'emporter grâce à un deuxième but signé Rashford sur une frappe de Ronaldo qui s'est transformé en passe (84e).

Une incroyable maladresse

Le seul geste décisif de la soirée du Portugais. Sur 8 frappes, il n'en a cadré qu'une seule et peut regretter cet oubli de Rashford en fin de rencontre. En revanche, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même lorsqu'il a tiré sur le poteau à la 77e sur une offrande parfaite de Dalot. Le but était pourtant grand ouvert et le gardien avait été effacé. Il pouvait regarder le sol dépité, avant de lâcher un cri rageur sur cette dernière tentative hors cadre.

La soirée fut délicate pour lui. Le Manchester Evening News l'a tout de même crédité d'un 5, soulignant toutefois sa maladresse et son manque de réalisme face au but. Le quintuple Ballon d'Or, semble toujours autant en difficulté chez les Red Devils. Alors qu'une rumeur l'envoie à Galatasaray cet hiver, il n'a pour le moment marqué qu'un seul but depuis le coup d'envoi de cette saison. Et encore, c'était sur penalty en Ligue Europa. Il est temps que ça change.