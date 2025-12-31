Al-Hilal : l’Europe se bat déjà pour Rúben Neves

Le compte à rebours est lancé. Dans un peu plus de 24 heures, Rúben Neves (28 ans) entrera officiellement dans les six derniers mois de son contrat avec Al-Hilal. Une situation contractuelle qui n’a pas échappé aux plus grandes écuries européennes, alors que le joueur sera libre de négocier avec son futur club pour la saison prochaine. Conscient de l’importance capitale de son métronome portugais dans l’entre-jeu, le club saoudien ne compte pas le laisser filer.

Selon les informations de AS, Al-Hilal a déjà transmis une offre de prolongation de deux ans, assortie d’une revalorisation salariale. Cependant, l’ancien capitaine de Wolverhampton n’est pas totalement convaincu et prend le temps de la réflexion. Le désir de Rúben Neves est clair : il veut découvrir la Ligue des Champions avant ses 30 ans. Un argument de poids qui joue en faveur des courtisans européens.

Objectif Mondial 2026

Toujours selon la même source, son entourage multiplie les discussions informelles avec des noms prestigieux. Manchester United figure en tête de liste. Un club où il pourrait retrouver son compatriote Ruben Amorim ainsi que ses coéquipiers en sélection, Bruno Fernandes et Diogo Dalot. Le Bayern Munich, la Juventus et l’Atlético de Madrid sont également attentifs à l’opportunité de récupérer un joueur de ce calibre, acheté 55 millions d’euros par Al-Hilal à Wolverhamption lors du mercato estival en 2023. À noter que le Real Madrid, un temps cité, ne serait finalement pas dans la course.

S’il n’a pas encore pris de décision définitive, Neves garde la tête froide. Son objectif prioritaire reste de terminer la saison en trombe pour sécuriser sa place avec le Portugal pour la Coupe du Monde 2026. Un retour dans un championnat européen compétitif cet hiver semble être le tremplin idéal pour arriver en pleine forme aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Alors que le marché hivernal ouvre ses portes d’ici à quelques heures, le feuilleton Neves ne fait que commencer. Entre les millions saoudiens et le prestige de la C1, le milieu défensif de 28 ans devra dans tous les cas trancher…