Suivez la rencontre Olympique Lyonnais U19-Caen U19 en direct commenté

Coup de sifflet !

C'est reparti dans ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Malherbe de Caen. Les Normands engagent par l'intermédiaire de Norman Bassette

Mi-temps

C'est la pause de cette finale de Coupe Gambardella sur ce score de parité. Avantage pour Caen qui a touché le poteau et a obtenu les meilleurs occasions. Tout reste cependant à faire dans ce match.

Temps additionnel 1 minute

45e : Nouveau long ballon en profondeur caennais sur la droite pour Tidiam Gomis. c'est contré par Gwendal Degorce puis capté par Mathieu Patouillet.

44e : Joli ballon en profondeur d'Hugo Vogel de son camp vers la surface adverse. Maël Obe sort de ses buts pour repousser de la tête devant Yannis Lagha.

44e : Servi entre les lignes par Mohamed El Arouch, Al Amin Aid se présente devant la surface et tente un tir qui est contré.

43e : Nouvelle possibilité dans l'axe avec Mohamed Hafid qui tente sa chance devant la surface. Son tir contré est capté par Mathieu Patouillet.

41e | Le centre d'Antoine Lepeltier !

Sur la gauche, Antoine Lepeltier provoque et délivre un centre fort à ras de terre devant le but qui est un peu trop profond pour Tidiam Gomis. Ce dernier était de toute façon hors-jeu.

40e : Débordement sur la droite d'Heliohdino Tavares qui tente un centre qui est contré en corner.

39e : Centre fort sur la droite d'Hugo Vogel vers le second poteau. C'est capté en deux temps par Maël Obe.

38e : L'Olympique Lyonnais essaye de sortir un peu de son camp et se met à remonter son bloc tout doucement.

37e : Profitant d'une remise de Breyton Fougeu dans l'entrejeu, Yannis Lagha prend le couloir droit et centre fort vers le second poteau. Il ne trouve pas preneur.

36e : Caen semble mieux terminer la première période. Les Normands sont de plus en plus hauts sur le terrain.

35e Sur la gauche, Mohamed El Arouch tente de combiner avec Al Amin Aid mais le ballon est finalement récupéré par la défense caennaise.

34e : Longue séquence de possession pour Caen au milieu du terrain. Les Normands s'installent de plus en plus.

33e : Faute au milieu du terrain de Mamadou Sarr dans le dos de Norman Bassette. Coup franc glané par l'attaquant belge.

32e : Nouvelle possibilité intéressante pour Caen qui utilise bien la verticalité. Les Normands sont bien plus tranchants dans les dernières passes.

31e | Norman Bassette dans l'angle fermé !

Lancé idéalement sur la gauche par Diabé Bolumbu, Norman Bassette use de son corps pour rentrer dans la surface et se présente face à Mathieu Patouillet dans un angle fermé. Son tir à ras de terre est repoussé par le portier qui ne se laisse pas avoir entre ses jambes.

29e : Alors que le début de match était plutôt lyonnais, c'est bien Caen qui a eu les meilleurs possibilités dans cette partie jusqu'à l'instant. Les Normands sont plus réalistes dans le dernier tiers adverse.

28e : Centre fuyant sur la droite d'Hugo Vogel vers le second poteau. Il ne trouve pas preneur.

27e : Corner sur la gauche pour Caen vers le second poteau. C'est facilement capté par Mathieu Patouillet.

26e | La sortie ratée de Mathieu Patouillet !

Alors que Norman Bassette est devancé par Mamadou Sarr suite à un ballon en profondeur, Mathieu Patouillet est sorti bizarrement et rentre dedans son défenseur. Ce dernier reste vigilant sous la pression de Norman Bassette et concède un corner.

25e : Très long ballon de Mohamed Hafid en profondeur vers l'aile gauche et Norman Bassette. C'est trop profond et le ballon termine en touche.

24e | Norman Bassette sur le poteau gauche !

Corner frappé sur la gauche par Caen vers le second poteau. Norman Bassette est trouvé et place une tête à bout portant qui est déviée sur le poteau gauche par Mathieu Patouillet. Gwendal Degorce suit bien et éloigne le danger.

23e : Long ballon en profondeur vers l'aile gauche et devant la surface, Mathieu Patouillet et Mamadou Sarr ne se comprennent pas sous la pression de Norman Bassette. Corner en faveur de Caen.

23e : Joli ballon en profondeur de Mohamed El Arouch pour Yannis Lagha. C'est trop profond et la sphère arrive jusqu'à Maël Obe.

21e : Remuant sur la droite, Breyton Fougeu provoque et tente de rentrer dans la surface. Il se fait subtiliser le ballon de justesse.

20e | Mohamed El Arouch de loin !

Portant le ballon dans l'axe, Mohamed El Arouch n'est pas attaqué et arme une lourde frappe du droit à 25 mètres des buts. Sa tentative file au-dessus de la cage de Maël Obe.

19e : Rentrant dans Mohamed Hafid, Diabé Bolumbu reste au sol. Ce dernier reçoit quelques soins.

18e : Première belle occasion dans ce match et elle est en faveur de Caen. Malgré la domination lyonnaise, les Normands ont des possibilités de briller en contre.

17e | La frappe de Tidiam Gomis !

Joli mouvement dans l'axe où Mohamed Hafid réalise un petit pont sur Islamdine Halifa et transmet dans la surface à Tidiam Gomis. Sa frappe sur la droite de la surface est contrée par un défenseur puis captée par Mathieu Patouillet.

15e : Longue ouverture vers l'aile droite où Hugo Vogel déborde et longe la ligne des six-mètres pour rentrer dans la surface. Il tente une remise devant le but pour Yannis Lagha mais Brahim Traoré repousse de justesse.

14e : Le pressing lyonnais reste toujours très intéressant. Les joueurs caennais perdent assez rapidement le ballon.

13e : Remuant sur l'aile droite, Mohamed Hafid tente de se frayer le chemin de la surface mais le ballon lui est subtilisé par Gwendal Degorce.

12e : Bon dédoublement sur la gauche qui profite à Gwendal Degorce dont le centre en retrait vers la surface caennaise est repoussée difficilement par la défense.

11e : Joli travail de Tidiam Gomis qui provoque entre les lignes et tente de glisser un long ballon en profondeur pour Norman Bassette. Jérémy Mounesse récupère la sphère.

9e : Corner joué en retrait de Mohamed El Arouch qui ne donne rien. La défense de Caen se dégage.

8e : Sur la gauche de la surface caennaise, Yannis Lagha se bat bien et obtient un corner. La domination lyonnaise se précise.

7e : Nouveau long ballon en profondeur sur la gauche pour Diabé Bolumbu mais la sphère termine en touche.

6e : Centre dangereux sur la gauche d'Hugo Vogel vers la surface caennaise. Cela surprend dans un premier temps Maël Obe qui intervient ensuite dans les airs devant Yannis Lagha.

5e : Diabé Bolumbu tente de prendre le couloir gauche et essaye de rentrer dans la surface adverse. Il fait finalement faute sur Hugo Vogel.

4e : Long coup franc de Mohamed El Arouch vers la surface de Caen. Les Normands éloignent le danger.

3e : Possession caennaise dans son propre camp. L'Olympique Lyonnais presse haut et ralentit la relance adverse.

2e : Long ballon en profondeur vers l'aile droite et Yannis Lagha. Il prend son couloir et gagne une touche bien placée à proximité de la surface adverse.

1re : D'entrée, l'Olympique Lyonnais place un bloc haut et essaye de presser le Stade Malherbe de Caen. Les Gones veulent rentrer rapidement dans cette rencontre.

Coup de sifflet !

C'est parti dans ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Malherbe de Caen. Les Gones engagent dans ce match via Yannis Lagha.

Les deux capitaines, Yannis Lagha (Lyon) et Maël Obe (Caen) effectuent le toss.

Les différents acteurs de la rencontre quittent le tunnel et foulent la pelouse. Lyon joue en blanc et Caen porte un maillot bleu et rouge.

Norman Bassette la touche belge

Attaquant international U18 avec la Belgique, l'ancien, d'Eupen reste sur une excellente compétition avec 5 buts en 4 matches. L'objectif est clair pour lui : remporter le titre avec les Caennais.

Mohamed El Arouch, le talent qui monte

Proche de l'équipe première, le milieu offensif de Lyon sera l'un des leaders de cette équipe U19 face à Caen. Promis à un brillant avenir, il doit profiter de cette finale pour s'illustrer.

Caen a aussi eu un parcours sérieux

Pour Caen, il a fallu sortir le Paris FC (2-1), Rouen (3-1), Argenteuil (2-0) et Brest (3-0) avant d'arriver sur des matches plus compliqués. Solides contre Lyon La Duchère (2-1), les joueurs du Stade Malherbe ont ensuite écarté Rennes (3-3/5-3 aux TAB) pour aller en finale.

L'OL assez serein

Dominant le FC Metz (3-1), l'AS Monaco (1-1/4-2 aux TAB), Canet Roussillon (2-0), Strasbourg (2-0) et Troyes (3-1), l'Olympique Lyonnais a peu tremblé et s'est offert un parcours assez solide jusqu'à la finale.

Caen n'a jamais gagné

Finaliste en 1959, 1994 et 2001, Caen n'a jamais gagné la compétition. D'ailleurs, l'édition 1994 avait été le théâtre d'une victoire 5-0 de l'Olympique Lyonnais contre les Normands. Ces derniers aimeraient bien faire mieux que leurs ancêtres.

Lyon 25 ans après ?

Sacré à 3 reprises (5e meilleur palmarès de la compétition) en 1971, 1994 et 1997, l'Olympique Lyonnais a aussi perdu 5 fois en finale (1970, 1992, 2005, 2006 et 2015). La dernière défaite à ce stade était avec la génération Aldo Kalulu, Romain Del Castillo, Maxwel Cornet ... Avec trois revers de suite à ce stade, les Gones veulent chercher un quatrième sacre dans l'épreuve et rejoindre le rival stéphanois au nombre de trophées.

Première finale depuis trois ans

Avec l'annulation des éditions 2020 et 2021 pour cause de Covid-19, la Coupe Gambardella n'a pas sacré la moindre équipe depuis 2019. A l'époque, l'AS Saint-Étienne avait dominé Toulouse sur le score de 2-0.

Le onze de l'OL

Les Gones optent pour un 4-2-3-1 avec Mathieu Patouillet dans les cages derrière Hugo Vogel, Jérémy Mounesse, Mamadou Sarr et Gwendal Degorce. Antonin Marsin et Islamdine Halifa composent le double pivot. Seul en pointe, Yannis Lagha est soutenu par Breyton Fougeu, Al Amin Aid et Mohamed El Arouch.

La compo lyonnaise en 4-2-3-1 pour la finale de la #Gambardella 🏆 #OLSMC

Le onze de Caen

Le Stade Malherbe de Caen s'articule en 3-4-3 avec Maël Obé comme dernier rempart. Devant lui, Brahim Traoré, Robin Verhaeghe et Antoine Lepeltier constituent la charnière. Les rôles de pistons reviennent à Heliohdino Tavares et Diabé Bolumbu tandis que Noé Lebreton et Gabin Tomé constituent le double pivot. En pointe, Norman Bassette est soutenu par Mohamed Hafid et Tidiam Gomis.

Les joueurs sont arrivés

Bienvenue au Stade de France

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté la finale de la 68e édition de la Coupe Gambardella entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Malherbe de Caen. Le coup de sifflet sera donné à 17h15.