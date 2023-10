C3 : l’OM a déjà empoché 10M€

Avant d’affronter l’Olympique Lyonnais en clôture de la 10e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a fait le plein de confiance en milieu de semaine. Vainqueur de l’AEK Athènes, jeudi soir, en Ligue Europa, le club phocéen pointe actuellement à la première place du groupe B et reste invaincu. Une belle dynamique pour les hommes de Gennaro Gattuso, idéalement placés pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la compétition. Une bonne nouvelle également pour les caisses olympiennes. Dans cette optique, l’OM aurait d’ores et déjà empoché un peu plus de 10 millions d’euros…

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 5 3 2 1 2 0 8 6 2 AEK 4 3 -1 1 1 1 5 6

Entre la part du marketpool, à savoir celle de l’audiovisuel (l’OM recevant 30% du pot total destiné aux clubs français engagés dans la compétition), la prime de participation commune aux 32 équipes, les deux nuls primés 210 000 euros chacun plus la victoire sur l’AEK à 630 000 euros et, enfin, la part du classement européen sur les dix saisons révolues, le club marseillais peut déjà se targuer d’un total approchant les 10,38 millions d’euros depuis l’entame de cette Ligue Europa. A noter, pour conclure, que si les Marseillais venaient à se qualifier directement en 8es, ils empocheraient un bonus supplémentaire de 1,5 millions d’euros, tel que le prévoit le dispositif de la répartition des gains par l’UEFA…