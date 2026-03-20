Espagne : la nouvelle liste avec Lamine Yamal et la première de Joan Garcia

Luis de la Fuente vient de dévoiler la liste de la sélection espagnole pour les deux prochains matchs contre la Serbie et l’Egypte, afin de préparer le Mondial 2026 conjointement organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Un joueur fait son apparition pour la première fois dans le groupe : Joan Garcia (24 ans), le portier du FC Barcelone. Le Catalan réalise de bonnes performances depuis le début de saison, et cet appel souligne ainsi une belle reconnaissance.

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Dans cette même liste, seulement un joueur du Real Madrid est présent, contre 7 pour le Barça. Ensuite, on peut également apercevoir des éléments essentiels appelés par le coach de 64 ans. Marc Cucurella, Rodri et bien évidemment la pépite Lamine Yamal en attaque. À noter certaines grosses absences à l’inverse : Marc Casado, Raul Asensio ou encore Alvaro Morata et bien sûr Fabian Ruiz, blessé depuis un mois et demi avec le PSG.

La liste complète :

Gardiens : Unai Simon, David Raya, Joan Garcia, Alex Remiro.

Défenseurs : Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Marclos Llorente, Cristhian Mosquera.

Milieux : Rodri, Martin Zubimendi, Dani Olmo, Pedri, Fermin Lopez, Carlos Soler, Pablo Fornals.

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Attaquants : Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Ander Barrenetxea, Alex Baena, Victor Munoz.