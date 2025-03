Manchester City : la sortie médiatique très amère d’Erling Haaland

Inutile de revenir sur les soucis de Manchester City cette saison. Les troupes de Pep Guardiola sont en train de vivre un exercice 2024/2025 particulièrement compliqué, et elles ont déjà pris la porte en Ligue des Champions, battues à plate couture par le Real Madrid lors d’un match retour sans suspense (3-0). En championnat, les résultats sont particulièrement mauvais, et la question n’est plus de savoir si les Skyblues, cinquièmes, pourront lutter pour le titre, déjà promis à Liverpool, mais de savoir s’ils parviendront à se qualifier pour la Ligue des Champions.

Il y a tout de même eu quelques nouvelles plutôt positives, comme la prolongation de Pep Guardiola ou cette première victoire dans ce fameux procès du siècle face à la Premier League, où le club est en guerre avec le championnat anglais qui estime que certains contrats de sponsoring signés par les Cityzens sont illégaux et visent à gonfler artificiellement les comptes pour être en règle avec le fair-play financier du championnat. Mais surtout, il y a eu la prolongation d’Erling Haaland, un dossier délicat, alors que la presse espagnole envoyait déjà le buteur au Real Madrid ou au FC Barcelone.

Erling Haaland était agacé

Un contrat longue durée, qui lie le géant nordique à son club jusqu’en 2034, avec une belle revalorisation salariale à la clé. Erling Haaland est d’ailleurs revenu sur cette signature dans une interview aux médias de son pays après la victoire norvégienne 5-0 contre la Moldavie, plutôt agacé. « J’ai déjà répondu 300 fois. Pourquoi j’ai signé un contrat de neuf ans et demi ? Parce que j’ai parlé avec Manchester City et j’ai eu de bonnes sensations. Non, je n’ai pas peur de possibles sanctions. C’est évident, puisque j’ai signé un contrat de neuf ans et demi », a ainsi répondu l’attaquant.

Puis, lorsqu’il a été interrogé sur la mauvaise saison de son équipe, Haaland, toujours agacé, a ainsi botté en touche. « Cela n’a pas de sens de penser à City maintenant que je suis avec l’équipe nationale. Nous devons continuer à nous améliorer. Ça ne sert à rien de trouver des excuses, il faut s’y conformer », a ainsi conclu le Norvégien. Bonne ambiance…