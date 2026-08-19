Jeyland Mitchell rejoint Strasbourg

Strasbourg continue de renforcer sa défense. Le Racing a officialisé ce mercredi l’arrivée de Jeyland Mitchell (21 ans) en provenance du Sturm Graz. «Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Jeyland Mitchell. Le défenseur international costaricien de 21 ans s’engage jusqu’en 2031 en provenance du SK Sturm Graz.» Le RCSA n’a pas communiqué le montant de l’opération, mais celui-ci est estimé à environ 8 millions d’euros. Né à Limón en 2004, Mitchell a débuté au Costa Rica avec Guanacasteca en 2021 avant de passer par Municipal Liberia et Alajuelense. Il avait ensuite rejoint l’Europe et le Feyenoord Rotterdam à l’été 2024.

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Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d'annoncer l'arrivée de Jeyland Mitchell 💙



Le défenseur international costaricien de 21 ans s'engage jusqu'en 2031 en provenance du SK Sturm Graz.



▸ #120ansDePassion | #MercatoRCSA — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 19, 2026

Malgré seulement neuf apparitions avec le club néerlandais, Mitchell avait déjà eu l’occasion de découvrir le très haut niveau européen en disputant sept rencontres de Ligue des champions. Prêté au Sturm Graz lors de la saison 2025-2026, il s’y est véritablement installé avec 32 matches toutes compétitions confondues, dont sept en Ligue Europa. Le nouveau Strasbourgeois possède également une expérience internationale importante pour son âge avec déjà 25 sélections et deux buts sous le maillot du Costa Rica, avec lequel il avait notamment participé à la Copa América 2024. À seulement 21 ans, Mitchell rejoint désormais Strasbourg pour poursuivre sa progression en Ligue 1.