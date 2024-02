Hugo Lloris s’enflamme pour l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid

La saison prochaine, Kylian Mbappé arborera l’emblématique maillot du Real Madrid comme annoncé sur notre site le 7 janvier dernier. On aimerait se précipiter sur la dernière page de ce feuilleton, mais il faudra vraisemblablement patienter encore quelques semaines pour l’officialisation. En attendant, de nombreux acteurs du football, joueurs, entraîneurs, voire même dirigeants, se sont exprimé sur le sujet. Ce vendredi, c’est son prédécesseur capitaine en Bleus, Hugo Lloris, qui a été invité à livrer son regard sur sa future arrivée.

«Si le Real Madrid est le meilleur choix pour lui ? Le changement ne peut qu’engendrer du positif. Il va rejoindre, très vraisemblablement, le plus grand club au monde ou du moins le plus titré. Kylian a tout : ses perfs sur le terrain, son charisme et sa personnalité en dehors. Ça va lui permettre de se rapprocher de ses objectifs personnels ultimes, confie le champion du monde 2018 au Parisien. On veut tous le voir Ballon d’or, gagner la Ligue des champions. Il est déjà tout en haut et va tout faire pour y rester et continuer à être le meilleur.»