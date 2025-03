Le bijou d’Ernest Nuamah avec l’OL contre Nice

Vainqueur 2-0 de l’OGC Nice, l’Olympique Lyonnais a fait une belle opération en récupérant la sixième place et en revenant pleinement dans la course à la Ligue des Champions. Un succès qui s’est dessiné avec les buts de deux entrants, Rayan Cherki et Ernest Nuamah sur deux passes décisives de Thiago Almada.

Ernest Nuamah qui a été lancé en profondeur par l’Argentin s’est distingué par un but sublime avec une lourde frappe enroulée qui s’est logée dans la lucarne gauche de Marci Bulka qui a été totalement battu. Un bijou à revoir sans modération.