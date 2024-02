OL : Ernest Nuamah déçu de son bilan statistique

Avant d’affronter le RC Strasbourg en quarts de finale de Coupe de France, Ernest Nuamah (20 ans) était présent en conférence de presse pour évoquer ses premiers mois à l’Olympique Lyonnais. Et concernant son adaptation, le Ghanéen a confirmé être «vraiment bien à Lyon, j’adore cette ville, elle est vraiment belle, je me sens très bien. Tous les membres de l’équipe sont venus vers moi. Tout le monde m’a reçu et accueilli les bras ouverts. Un grand merci et j’espère pouvoir aider l’équipe à atteindre ses objectifs cette saison».

Cependant, avec deux passes décisives et un but marqué en 20 matches disputées, l’ex-ailier de Nordsjælland a reconnu vouloir faire mieux et marquer rapidement à nouveau. «Je ne vais pas vous mentir, ça me manque de ne pas marquer davantage (1 seul). Dans mes anciennes équipes, j’avais l’habitude de marquer. Je travaille pour m’améliorer», a-t-il expliqué devant les médias.