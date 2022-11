LdC : Adrien Rabiot analyse les chances du PSG

Moins d'une semaine après la défaite de la Juventus contre le PSG (1-2), lors de l'ultime journée du groupe H de la Ligue des Champions, le milieu de terrain des Bianconeri, Adrien Rabiot a tenu à livrer son analyse sur les chances de son ancien club (227 matchs entre 2012 et 2019) dans cette édition de la Coupe aux grandes oreilles : «Sur ce match, j'ai trouvé le PSG plus en difficultés qu'à l'aller. Quand on a commencé le match, on a tout de suite pressé haut. On était sur de l'individuelle, on a mis une grosse pression, ils ont été quand même assez en difficultés. On sait très bien que devant ils ont de la magie et que parfois, ça suffit à faire la différence. Toutes les années on se dit qu'elle est capable de la gagner. Mais il y a certainement des choses à régler, être plus solide, plus compacte», a-t-il déclaré au micro de Canal+ dimanche soir.

Officiellement éliminée, après avoir terminé 3ème de son groupe, la Juventus d'Adrien Rabiot a néanmoins été rebasculée en Ligue Europa. Les Parisiens se sont eux qualifiés pour les 8èmes de finale et attendent sagement de connaître leur futur adversaire, lors du tirage au sort prévu ce lundi.