OL : deux grands retours à l’entraînement ce mardi

En pleine crise sportive et institutionnelle, l’OL est bon dernier de Ligue 1. Résultat d’un contexte pour le moins compliqué et d’une guerre puérile entre John Textor et Jean-Michel Aulas, cette dernière place est également le fruit d’un mercato rendu difficile par la DNCG qui a encadré les transferts et la masse salariale du club. Mais les problèmes se présentent en escadrille entre Saône et Rhône ces dernières semaines. En effet, alors que la FIFA a ouvert une enquête de suivi sur l’arrivée d’Ernest Nuamah, le Shakhtar Donetsk a porté plainte contre le club rhodanien suite à la vente de Tetê.

Des problèmes qui s’empilent et qui ne trouvent pas de solutions. C’est alors que le terrain pourrait devenir un exutoire, à défaut d’être un amplificateur de problèmes ces derniers temps à Lyon. Ce dimanche à 15 heures, les Gones reçoivent Lorient et sont toujours à la recherche de leur premier succès de la saison. Pour ce faire, les hommes de Fabio Grosso pourront compter sur le retour probable de Dejan Lovren. Absent depuis le début de saison suite à une blessure musculaire contre De Treffers, le défenseur croate était présent lors de l’entraînement du jour tout comme Mohamed El Arouch comme le rapporte Le Progrès ce mardi. De son côté, Paul Akoukou était le seul absent de l’entraînement du jour.