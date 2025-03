Barcelone - Real Sociedad : les compos officielles

Le Barça vise la tête ce dimanche à Montjuic ! Après la défaite du Real hier contre le Betis (1-2), les Blaugranas peuvent devenir seuls leaders de la Liga en cas de succès contre la Real Sociedad cet après-midi, 3 points devant les Merengues et à une longueur de l’Atlético, 2e. La course au titre bat son plein de l’autre côté des Pyrénées !

Pour ce match, Flick aligne l’artillerie lourde, avec Lewandowski en pointe, Raphinha et Yamal sur les côtés. Pedri, Casado et Olmo forment le milieu de terrain, Koundé et Martin protègent les couloirs autour de la charnière Araujo-Cubarsi. Szczesny est dans le but. La Real devrait aligner un 4-4-2 avec Oskarsson et Marin devant.

Les compositions

Barcelone : Szczesny - Koundé, Araujo (cap.), Cubarsi, Martin - Pedri, Casado, Olmo - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Real Sociedad : Remiro - Aramburu, Elustondo (cap.), Zubeldia, Lopez - Barrenetxea, Zubimendi, Olasagasti, Gomez - Oskarsson, Marin