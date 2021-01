Angers : Stéphane Moulin l’a en travers de la gorge

Face à Bordeaux, Angers a connu une troisième défaite de suite en Ligue 1. Les hommes de Stéphane Moulin, bien que dominateur en seconde période notamment, n’ont pas su rattraper une entame de match très laborieuse.

Il n’aura fallu que 12 minutes pour voir Hwang Ui-Jo, l’attaquant bordelais, inscrire un doublé. Un retard pris dans le premier quart d'heure qu'Angers n'aura jamais réussi à rattraper malgré le sublime coup franc de Fulgini en fin de première période. Cette entame de match délicate des Noirs et Blancs a fortement agacé Moulin. « C’est une entame catastrophique. Notre premier quart d’heure a été d’un faible niveau dans tous les domaines. On ne peut s’en prendre qu’à nous-même, mais on le paie vraiment très cher quand on voit notre domination sans partage en seconde période », a déclaré le technicien angevin en conférence de presse. Après cette défaite, Angers pointe à la dixième place du championnat.