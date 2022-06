Barça : Ilias Akhomach avec Xavi et les pros cet été

La saison 2021-2022 a beau avoir fermé ses portes il y a seulement quelques semaines, les regards sont déjà braqués vers le nouvel exercice 2022-2023. Mine de rien, l'entraînement reprendra dans quelques jours pour une bonne partie des joueurs un peu partout en Europe. Au FC Barcelone, la reprise est par exemple programmée le 4 juillet prochain. SPORT explique que le jeune Ilias Akhomach (18 ans) sera de la partie.

Le quotidien catalan précise que Xavi Hernandez, l'entraîneur des Blaugranas, n'a jamais perdu de vue l'attaquant hispano-marocain qu'il a lancé chez les pros le 20 novembre dernier. L'international espagnol U19 (3 capes, 1 but), formé au Barça et considéré comme un gros potentiel, aura ainsi son numéro de maillot aussi bien avec l'équipe A que la réserve. L'été dernier, Ilias Akhomach, apparu à 2 reprises en Liga et 1 en Coupe du Roi, avait été privé de la présaison par le Covid-19.