Euro 2024 : la Slovaquie dévoile une liste élargie de 32 joueurs

Qualifiée sans passer par les barrages et pour la troisième fois d’affilée, la Slovaquie disputera le championnat d’Europe qui démarrera le 14 juin prochain en Allemagne. Aux côtés de la Belgique, de l’Ukraine et de la Roumanie, la sélection emmenée par Francesco Calzona aura une belle carte à joueur pour tenter de s’extirper de la phase de poules et rallier les huitièmes de finale. En ce sens, le sélectionneur de la Slovaquie vient de communiquer une liste élargie de 32 joueurs.

Dans cette liste, on retrouve des noms connus du grand public tels que le défenseur du PSG, Milan Skriniar, ainsi que ses compatriotes Martin Dubravka et Stanislav Lobotka, évoluant respectivement à Newcastle et Naples. À noter également la présence de la pépite du Feyenoord Rotterdam, Léo Sauer. Pour rappel, cette liste devra être réduite à 26 noms d’ici le 7 juin.

La liste des 32 joueurs slovaques

Gardiens : Marek Rodak (Fulham), Henrich Ravas (New England Revolution), Martin Dubravka (Newcastle) et Dominic Takac (Spartak Trnava)

Défenseurs : Sebastian Kosa (Spartak Trnava), Milan Skriniar (Paris Saint-Germain), David Hancko (Feyenoord), Denis Vavro (Copenhague), Adam Obert (Cagliari), Norbert Gyömber (Salernitana), Vernon De Marco (Hatta Club), Michal Tomic (Slavia Prague), Matus Kmet (AS Trencin) et Peter Pekarik (Hertha Berlin)

Milieux : Stanislav Lobotka (Napoli), Laszlo Benes (Hambourg), Patrik Hrosovsky (Genk), Ondrej Duda (Hellas Vérone), Matus Bero (Bochum), Tomas Rigo (Banik Ostrava), Jaraj Kucka (Slovan Bratislava), Dominik Holly (Jablonec), Tomas Suslov (Hellas Vérone) et Jakub Kadak (Lucerne)

Attaquants : Lukas Haraslin (Sparta Prague), Leo Sauer (Feyenoord), Ivan Schranz (Slavia Prague), Lubomir Tupta (Slovan Liberec), David Duris (Ascoli), Robert Bozenik (Boavista), David Strelec (Slovan Bratislava) et Robert Polievka (Dukla Banska Bystrica)