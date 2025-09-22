OM : Roberto De Zerbi en extase après avoir battu le PSG !

L’Olympique de Marseille ne pouvait pas rêver mieux. Après avoir demandé le report du Classique pour ce lundi soir, le club phocéen s’est porté chance et a réussi à venir à bout du Paris Saint-Germain. Pour la deuxième fois depuis 2011 et une victoire en Coupe de France, l’OM l’a emporté contre son éternel rival grâce à un but de la nouvelle recrue Nayef Aguerd (1-0). Une victoire de taille pour l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, aux anges après le coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

En extase après la victoire marseillaise, l’Italien a eu des mots forts après la rencontre. «Ça va, mais je vis tout au maximum. J’ai dit à Pablo Longoria que j’ai voulu venir ici pour ça, battre le Paris Saint-Germain. Ils représentent le pouvoir, et moi, je n’aime pas ça. J’attendais cette soirée, cela ne change rien, car on ne prend que trois points avant un match plus important à Strasbourg. Je suis content de mes joueurs, pour le club, pour ceux qui m’ont fait confiance, dont le peuple marseillais», a-t-il d’abord expliqué au micro de Ligue 1+.

Roberto De Zerbi en a rêvé

«Je suis supporter, on leur fait passer une belle semaine. Pour tout le monde. Le propriétaire Franck McCourt m’a dit que c’était la première victoire ici contre le Paris Saint-Germain, en Championnat. Il m’a félicité. On a fait une très bonne première période, Timothy Weah a réussi à surprendre Nuno Mendes. On a baissé de niveau en deuxième période, mais c’est normal», ajoutait l’Italien, avant d’assurer qu’il s’agissait de la plus belle victoire de sa carrière d’entraîneur.

La suite après cette publicité

«Si c’est le plus beau match de ma carrière ? C’est un match dont j’ai rêvé, je me le suis fait dans la tête. Je me rappelle des déceptions l’an dernier. On avait dit qu’on referait le match du Parc des Princes de la bonne manière. On a construit une équipe encore plus forte», a-t-il conclu. Sixième, avec neuf points en cin journées, l’OM va devoir confirmer à Strasbourg.