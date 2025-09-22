Ballon d’Or 2025 : la réaction à chaud du vainqueur Ousmane Dembélé

Personne ne l’avait vraiment vu venir en 2023, lorsqu’il a rejoint le Paris Saint-Germain. Deux ans plus tard, Ousmane Dembélé est sur le toit du monde, avant même un certain Kylian Mbappé. Auteur d’une deuxième partie de saison exceptionnelle avec le club de la capitale (35 buts, 16 passes décisives), le natif de Vernon était logiquement au duel avec Lamine Yamal pour succéder à Rodri au palmarès du Ballon d’Or. Il était un peu avant 23h quand Ronaldinho a mis fin au suspens en annonçant le nom du Parisien.

Invité à rejoindre la scène pour s’exprimer, le sixième Français à remporter cette prestigieuse récompense n’a pas caché son émotion. « C’est exceptionnel ce que je viens de vivre. J’ai vraiment pas de mots, ç’a été une année incroyable avec le PSG. J’ai eu énormément de choses qui se sont passées au cours de ma carrière. J’ai un peu de stress, vous voyez, ce n’est pas facile. Gagner ce trophée, que Ronaldinho me le remette, c’est exceptionnel. Je suis fier de tout ce que j’ai accompli durant ma carrière », a-t-il déclaré, avant d’enchaîner avec une série de remerciements.

«Le Ballon d’Or n’a pas été un objectif dans ma carrière»

« Je voulais remercier le PSG qui est venu me chercher en 2023, son président, toute l’équipe, tout le club, c’est vraiment une famille incroyable. Le président Nasser a été exceptionnel avec moi, c’est comme un papa. Je voulais aussi remercier tout le staff du PSG, l’entraîneur Luis Enrique, lui aussi, c’est comme un papa. Il a été une personne très importante dans la carrière. Je voulais vous remercier vous mes coéquipiers. On a pratiquement tout remporté, vous m’avez soutenu dans les bons et les mauvais moments. Ce trophée individuel, c’est le collectif qui l’a gagné », a-t-il confié, avant de poursuivre.

« Je voulais tous les clubs dans lesquels je suis passé, que ce soit le Borussia Dortmund, le Stade Rennais. Le club où j’ai rêvé de jouer, le FC Barcelone, c’était exceptionnel. J’ai appris aux côtés de joueurs comme Iniesta. Je suis content. Même si le Ballon d’Or n’a pas été un objectif dans ma carrière, c’est exceptionnel de gagner un trophée comme ça. Je suis heureux ce soir. Je voulais aussi remercier tous mes partenaires de sélection, qui ont été importants pour moi. Son sélectionneur qui me fait confiance dans les bons et les mauvais moments. On espère, pour le coach, gagner une Coupe du Monde pour lui. » Un beau moment.