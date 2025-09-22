Ballon d’Or 2025 : la réaction de Nasser Al-Khelaifi

Si le Paris Saint-Germain s’est incliné à Marseille (0-1), le club de la capitale a vécu une meilleure soirée au théâtre du Châtelet. Après avoir remporté le titre de meilleur club de l’année, le PSG a vu Ousmane Dembélé remporter le Ballon d’Or. De quoi satisfaire Nasser Al-Khelaïfi.

« C’est magnifique le collectif a tout gagné. Ce n’est pas une seule personne, c’est l’équipe. C’est la philosophie du club. S’il a des récompenses individuelles, c’est du bonus. J’ai essayé d’aller à Marseille, mais c’était difficile. Ousmane méritait quelqu’un du club », a-t-il déclaré au micro de la Chaine L’Équipe.