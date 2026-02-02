Girona, Barça : grosse blessure pour Marc-André ter Stegen

Auteur de bons débuts avec Girona, où il a été prêté en quête de temps de jeu pour disputer la Coupe du Monde avec son pays, l’Allemagne, Marc-André ter Stegen vient de recevoir une bien mauvaise nouvelle. Effectivement, comme l’indique la Cadena SER, il souffre d’une grosse blessure musculaire après ce match de Liga face à Oviedo.

Le gardien allemand devrait ainsi être éloigné des terrains pour deux mois, puisque les premiers examens réalisés sont plutôt mauvais pour lui. Il pourrait même déjà revenir au Barça pour poursuivre sa récupération. Pas de chance…