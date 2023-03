OM - Strasbourg : les compositions probables

La suite après cette publicité

Belle affiche de Ligue 1 pour mettre fin à la 27e journée de notre beau championnat. L’Olympique de Marseille accueille Strasbourg au Vélodrome dès 20h45, pour un duel dans lequel les enjeux de chaque équipe sont diamétralement opposés. Dauphin du PSG, l’OM voudra l’emporter pour maintenir l’écart avec Monaco, qui jouera plus tôt dans l’après-midi. Pour Strasbourg, premier relégable, l’objectif est logiquement d’essayer de sortir de la zone rouge.

La dynamique des deux équipes est, aussi, assez différente. L’OM a gagné 3 de ses 4 derniers matchs de Ligue 1, avec comme seul échec cette défaite face aux Parisiens. Côté alsacien, on a remporté qu’un seul match sur les 4 dernières journées de championnat, face à la lanterne rouge Angers qui plus est, avec un nul et deux défaites. Le premier duel de la saison s’était conclu sur un 2-2.

Peu d’absences des deux côtés

Pour ce duel, Igor Tudor peut compter sur l’intégralité de son effectif, à l’exception d’Amine Harit, blessé de longue date. Pau Lopez démarrera donc dans les cages, avec Kolasinac, Balerdi et Mbemba pour protéger sa surface. Tavares et Clauss seront les pistons, avec Veretout et Rongier dans l’entrejeu. Devant eux, on aura Guendouzi et Malinovski pour épauler Alexis Sanchez, la référence offensive.

En face, Frédéric Antonetti va miser sur du classique, malgré quelques absences comme Le Marchand ou Bellegarde. Sels sera dans les cages, protégé par une défense de trois : Guilbert, Nyamsi et Djiku. Sur les flancs, place à Delaine et Dagba. Dans l’entrejeu, du costaud, avec Liénard, Aholou et Sanson. Pour faire mal à la défense phocéenne, Gameiro et Diallo seront présents en attaque.

