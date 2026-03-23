Ligue 1 : la programmation TV de la 30e journée

La programmation de la 30e journée de Ligue 1 vient de tomber. Le coup d’envoi sera donné le vendredi 17 avril à 20h45 entre le RC Lens et Toulouse. Le lendemain, l’Olympique de Marseille se rendra à Lorient pour le match de 17h. Angers-Le Havre (19h) et Lille-Nice (21h05) complèteront le programme du jour.

La suite après cette publicité

Dimanche 19 avril, Monaco recevra Auxerre à 15h avant le multiplex de 17h15 (Strasbourg-Rennes, Nantes-Brest, Metz-Paris FC). Enfin, le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais clôturera cette 30e journée à 20h45. Pour rappel, le PSG rejouera trois jours plus tard le match reprogrammé face à Nantes.

Vendredi 17 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

RC Lens – Toulouse FC

Samedi 18 avril 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

FC Lorient – Olympique de Marseille

Samedi 18 avril 2026 à 19h00 sur Ligue 1+

Angers SCO – Havre AC

Samedi 18 avril 2026 à 21h05 sur Ligue 1+

LOSC Lille – OGC Nice

Dimanche 19 avril 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

AS Monaco – AJ Auxerre

Dimanche 19 avril 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

RC Strasbourg Alsace – Stade Rennais FC

FC Nantes – Stade Brestois 29

FC Metz – Paris FC

Dimanche 19 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais