Ligue 1 : la programmation TV de la 30e journée
La programmation de la 30e journée de Ligue 1 vient de tomber. Le coup d’envoi sera donné le vendredi 17 avril à 20h45 entre le RC Lens et Toulouse. Le lendemain, l’Olympique de Marseille se rendra à Lorient pour le match de 17h. Angers-Le Havre (19h) et Lille-Nice (21h05) complèteront le programme du jour.
Dimanche 19 avril, Monaco recevra Auxerre à 15h avant le multiplex de 17h15 (Strasbourg-Rennes, Nantes-Brest, Metz-Paris FC). Enfin, le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais clôturera cette 30e journée à 20h45. Pour rappel, le PSG rejouera trois jours plus tard le match reprogrammé face à Nantes.
Vendredi 17 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
RC Lens – Toulouse FC
Samedi 18 avril 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1
FC Lorient – Olympique de Marseille
Samedi 18 avril 2026 à 19h00 sur Ligue 1+
Angers SCO – Havre AC
Samedi 18 avril 2026 à 21h05 sur Ligue 1+
LOSC Lille – OGC Nice
Dimanche 19 avril 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
AS Monaco – AJ Auxerre
Dimanche 19 avril 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
RC Strasbourg Alsace – Stade Rennais FC
FC Nantes – Stade Brestois 29
FC Metz – Paris FC
Dimanche 19 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais
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