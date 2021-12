Tuchel annonce 4 cas de covid-19 à Chelsea

Chelsea reçoit Everton dans quelques minutes mais déjà la soirée est entachée d'une mauvaise nouvelle. Avant le coup d'envoi, Thomas Tuchel a révélé que Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et Ben Chilwell ont tous été testés positifs à la covid-19. Kai Havertz est lui aussi absent car malade mais il n'a pas été annoncé positif.

Si le latéral gauche était d'ores et déjà forfait pour une blessure de longue date, les trois autres joueurs auraient dû être présents sur la feuille de match. Les cas se multiplient en Angleterre. Il y a moins d'une heure, Liverpool annonçait les cas tests positifs de Fabinho, Jones et Van Dijk, qui viennent s'ajouter aux matchs reportés.

